Ortaca’da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet dağıtıldı.

Muğla Valiliği ve Ortaca Kaymakamı Meral Uçar’ın destekleri ve Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in girişimleriyle ihtiyaç sahibi çocuklara bisiklet dağıtıldı.

Ortaca Belediye Başkanı Başkanımız Uzundemir; “Geleceğimizin teminatı gençlerimize çifte bayram yaşatmak için ihtiyaç sahibi 136 çocuğumuza bisiklet dağıtmanın mutluluğu içeresindeyim. Bu dağıttığımız 136 bisikletle beraber göreve geldiğimiz günden beri toplamda 966 adet bisiklet dağıttık. Sevgili gençler sizlerden tek ricam bisikletlerinize binerken trafik kurallarına uymanız ve dikkatli bir şekilde bisiklet sürmeniz. Rabbim bu vücuda can verdiği sürece sizlerin hizmetkârı olmaya her zaman devam edeceğim desteklerini esirmeyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Bisikletlerin teslimi için düzenlenen törene Ortaca Kaymakamımız Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Ortaca Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Umut Avcı, İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, öğrenciler ve veliler katıldı.