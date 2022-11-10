Tören sonrası Ortaca Belediyesi tarafından başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitler adına lokma hayrı gerçekleştirildi.

Protokol üyelerinin sırasıyla Atatürk büstüne çelenk sunmasının ardından saat 09.05’de sirenler eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile tören son buldu.

Törene Ortaca Kaymakamımız Meral Uçar, Ortaca Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Garnizon Komutanı Vekili Deniz Albay Mümin Murat Bozkurt, , İlçe Emniyet Müdürü Raşit Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, Ortaca MYO Müdür V. Doç. Dr. Ali Türker, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, STK’lar, kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının 84’üncü yılında Ortaca ilçesinde düzenlenen anma programı çelenk sunma törene ile başladı.

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