Ramazan ayının ilk gününde Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından sebze-meyve ve diğer alanlarda faaliyet gösteren esnaflar fahiş fiyat uygulamasına yönelik denetim yapıldı.

Vatandaşların en fazla alışveriş yaptığı semt pazarlarında denetimleri sürdüren Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri. Ramazan ayının ilk gününde etiket denetimi gerçekleştirdi. Ramazan alışverişi nedeniyle vatandaşların en fazla tercih ettiği Ortaca sebze, balık ve peynir pazaryeri ile tuhafiye pazaryerinde zabıta ekipleri tarafından genel kontroller yapıldı. Kontrollerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği açıklanırken, vatandaşların Ramazan alışverişlerini güvenli ortamlarda ve fahiş fiyata ürün almamaları için bundan sonraki süreçte de denetimlerin süreceği açıklandı.