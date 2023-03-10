Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri sebze-meyve pazarında etiket denetimlerini sürdürüyor.

Vatandaşların fahiş fiyata sebze-meyve almalarının önüne geçmek için Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından halk pazarı ve yaş sebze-meyve pazarında zabıta ekipleri tarafından düzenli olarak etiket kontrolü yapılıyor.

Zabıta ekipleri, pazar esnafını hem uyarıyor, hem de vatandaşlar tarafından gelen şikâyetler olursa, bu şikâyetleri değerlendiriyor. Ortaca Belediyesinden yapılan açıklamada, yaş sebze-meyve pazarında etiket denetimlerinin sürekli olarak yapılacağını ve vatandaşlara değerinden fazla satış yapan esnaflar hakkında yasal işlem yapılacağı açıklandı.