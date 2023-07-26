Ortaca Belediyesi ilçe genelinde sorumluluk alanında bulunan yolların bakım, yenileme ve düzenleme çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından vatandaşların güvenli yollarda seyretmesini sağlamak amacıyla yapılan çalışmalarda deforme olan yollar kilit parke ile yenileniyor. Tadilat gerektiren yollarda ise bakım ve onarım çalışması yürütülüyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde Çaylı Mahallesi 477. Sokak, Beşköprü Mahallesi 110. Sokak, Gölbaşı Mahallesi 1519. Sokak, Gölbaşı Mahallesi yol çalışması, Eğitim Sokak, Dalyan Mahallesi Şavkar Sokak ve Bahçe Sokakta çalışmalar devam ediyor.