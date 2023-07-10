Muğla’nın Ortaca ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Ortaca Dalyan Eskiköy yakınlarında başlayan orman yangın söndürme çalışmalarına havadan 9 helikopter 6 uçak, karadan 25 arazöz ve su tankeri, 2 dozer ve 207 personel katıldı. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesi sonrası yangın kontrol altına alındı.
Yangın çıkış sebebi araştırılırken, bölgede rüzgarın şiddetli olması söndürme çalışmalarını olumsuz etkiledi. Muğla orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yanan sahada soğutma çalışmalarının devam ettiği açıklandı.