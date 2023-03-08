Ortaca Belediyesi tarafından sürdürülen park, bahçe ve yeşil alan düzenleme çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Muğla’da Ocak 2023’de Bin 366 konut satıldı Muğla’da Ocak 2023’de Bin 366 konut satıldı

Ortaca Belediyesi tarafından sürdürülen park, bahçe ve yeşil alan düzenleme çalışmaları kesintisiz devam ediyor.

Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Ünal Daka Çocuk Parkı çevre iyileştirme ve düzenleme çalışmalarına başlandı. Ekipler park içinde yenileme çalışmasının yanında çocukların oyun oynamalarına imkan tanıyacak yeni aparatların parka yerleştirilmesi bekleniyor. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Ortacalı vatandaşların özellikle yaz aylarında çocukları ile zamanlarını geçirebilecekleri alanlarda iyileştirme çalışması başlattıklarını belirterek, “Çocuklarımızın daha güvenli ve rahat zaman geçirebilmesi için ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor” dedi.