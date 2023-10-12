Muğla’nın Ortaca ilçesi Sarıgerme Plajında düzenlenecek olan Dünya Plaj Güreşi serisi finali 14-15 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Ortaca Belediyesi Sarıgerme Halk Plajında iki gün devam edecek güreşlere 15 ülkeden sporcular katılım gösterecek. Güreşlere Türk ve yabancı olarak 200 sporcunun katılım göstermesi beklenirken, Güreş Federasyonu Başkanı Dr. Şeref Eroğlu’nun da karşılaşmaları izlemesi bekleniyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzudemir, “Ata sporumuz güreşi gelecek nesillere aktarmak ve sevdirmek için yağlı ve çayır güreşlerinin ardından plaj güreşini de Ortaca Belediyesi olarak Federasyonumuz ile birlikte düzenliyoruz. Dünyaca ünlü Sarıgerme Halk Plajında düzenlenecek ve iki gün sürecek plaj güreşi serisi finali maçlarına at sporumuz güreşe gönül vermiş tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum” dedi.