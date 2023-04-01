Muğla’nın Ortaca ilçesinde hak pazarında Zabıta ekipleri tarafından Ramazan ayı boyunca etiket denetimleri devam edecek.

Ortaca Belediyesi Zabıta ekipleri sebze-meyve ve balık pazarında hem etiket denetimi yapıyor, hem de sağlıklı gıda denetimi gerçekleştiriyor. Zabıta ekiplerince vatandaşlar tarafından gelen şikâyetler de değerlendirilirken, denetimlerin Ramazan ayı boyunca devam edeceği açıklandı.

Ortaca Belediyesinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlıklı gıdaya ulaşımını sağlamanın yanında, fahiş fiyat uygulamalarına karşı Belediyemiz Zabıta ekipleri tarafından sebze-meyve ve balık pazarlarımızda sürekli olarak etiket denetiminin yanında sağlıklı gıda denetimlerimiz devam ediyor” denildi.