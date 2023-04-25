Bursa’da düzenlenen ’Türkiye İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü Türkiye Şampiyonu oldu.

6-11 Nisan’da Bursa’da yapılan turnuvada kadınlar kategorisinde Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyon olurken, Eskişehir İşitme Engelliler Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Kulübü Derneği ikinciliği, İstanbul Sessizler Spor Kulübü üçüncülüğü elde etti.

Danimarka’da 1-16 Temmuz’da gerçekleşecek 3. Dünya İşitme Engelliler Hentbol Şampiyonası’na katılacak milli sporcuların da belirlendiği şampiyonada dereceye giren takımlar ödüllendirildi. Turnuvadan şampiyon olarak dönen Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’i makamında ziyaret ederek, yaptıkları yardımlardan dolayı teşekkür ettiler.

Hentbol kadınlarda Türkiye şampiyonu olan, Ortaca İşitme Engelliler Spor Kulübü sporcu ve teknik ekibini Dalyan Otelciler Derneği (DOD) Başkanı Ali Mürşit Yağmur da otelinde akşam yemeğinde konuk ederek başarılarının devamını diledi.