Muğla’nın Ortaca ilçesi Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Türk Mutfağı Kursu tüm hızıyla devam ediyor.

Ortaca Şehit Mehmet Kaya Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde açılan Türk Mutfağı kursuna 23 kursiyer katılırken, kurs Ortaca METEM Yiyecek ve İçecek Atölyesi’nde devam ediyor.

Turizm bünyesinde 18 yıldır ter döken yurt içinde ve yurt dışında çalışıp tecrübelerini kursiyerlerle paylaşan usta öğretici Kemal Sağıroğlu, temel mutfak eğitimi ve turizm de çalışacak personel yetiştiriyor.

2017’den bu yana Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde kurs veren Sağıroğlu, 100 den fazla kursiyer mezun etmiş ve mezun ettiği kursiyerler turizm ve otelcilik bünyesinde çeşitli beş yıldızlı oteller ile turizm tesislerinde çalışıyor ve mesleğini devam ettiriyor.

Kursiyerler adına konuşan Kemal Sağıroğlu, "Öncelikle bu kursumuzu açan ve kursiyerlerin bu işlerde otele gitmelerinde ön ayak olan Kurum müdürümüz İsmail Yurt’a ve Müdür yardımcımız Hediye Pelin Karaboğa ya çok teşekkür ediyorum. Kurum binamızın geçen yıl deprem yönetmeliğinden dolayı Bakanlıktan yıkılma kararı çıktıktan sonra sınıflarını ve mutfağını bize açan Ortaca Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Faruk Altınsoy’a da teşekkür ederim. 18 yıllık tecrübemi ve meslek hayatımı kursiyerlerim paylaşmanın verdiği mutluluk paha biçilmez" dedi.

Uygulama ağırlıklı devam eden kursa, geçtiğimiz akşam Halk Eğitimi Müdürü İsmail Yurt, Ahmet Ateş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Faruk Altınsoy, Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Hediye Pelin Karaboğa ve idare personel geçtiğimiz akşam kursiyerlerin hazırladığı iftar yemeğine katıldı.