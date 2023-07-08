Bu yıl 26’ncısı düzenlenen Ortaca Tarım, Çevre ve Turizm Festivalinin 4’üncü gün programında Karedeniz müziğinin sevilen sesi Resul Dindar sürpriz yaparak sahna aldı.

Festivalin kapanış programında Sevcan Orhan sahne aldı. Gecenin ilerleyen ve eğlenceli vakitlerinde Karadenizin incisi Resul Dindar sürpriz konuk olarak sahneye geldi. Sevcan Orhan ve Resul Dindar’ın hoş, eğlenceli ve ilk kez yaptıkları düetlerinde festivale katılan vatandaşlar doyasıya eğlendi. Programa katılan sanatçılara plaketlerini Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir verdi. Programa Ortaca Kaymakamımız Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Emniyet Müdürümüz Raşit Tosun, Siyasi Parti Temsilcileri, Kurum ve Kuruluş Müdürleri, protokol üyeleri ve halkımız katılım sağladı.