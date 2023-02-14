Muğla İl Müftülüğüne bağlı Ortaca, Dalaman, Ula ilçelerinden 21 TDV gönüllüsü din görevlisi, Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı’nın ekip başkanlığında depremden etkilenen bölgeye uğurlandı.

Muğla İl Müftülüğüne bağlı Ortaca, Dalaman, Ula ilçelerinden 21 TDV gönüllüsü din görevlisi, Ortaca İlçe Müftüsü Mahmut Atıcı’nın ekip başkanlığında depremden etkilenen bölgeye uğurlandı.

Uğurlama programına Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Belediye Başkanı Alim Uzundemir, Dalaman İlçe Müftüsü Abdullah Yakalı, Ula İlçe Müftüsü Ebubekir Tatlı, ilçe protokolü ve görevli yakınları katıldı.

Uğurlamada konuşan Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, Türkiye’nin çok büyük bir felaket yaşadığını bu sebeple devletin bütün kurumlarıyla birlik ve beraberlik içinde yaraları sarmaya devam ettiğini ifade etti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir ise, “Deprem bölgesine giden gönüllerimiz. Depremzede kardeşlerimize maddi ve manevi destek vermeye gidiyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Rabbim sağ salim gidip gelmenizi nasip eylesin” dedi.