Ortaca Belediyesi tarafından yapımı devam eden ‘Bitki Üretim Merkezi’ni ziyaret eden Belediye Başkanı Alim Uzundemir, kendi bitkilerini daha ucuza üretip Ortaca’yı daha yeşil bir görünüme kavuşturacaklarını açıkladı.

Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kullanılmak üzere Karaburun Mahallesi’nde yapımı devam eden bitki üretim tesisini yerinde inceleyen Ortaca Belediye Başkanımız Alim Uzundemir, “Güzel Ortaca’mızı daha da güzel, yemyeşil bir hale getirmek için çalışmalarımız son hızla devam etmektedir. Yapımı devam eden bu bitki üretim tesisimizde doğal yöntemlerle az masraflı bir şekilde ve dışarıdan alımı azaltarak kendi bünyemizde bitkilerimizi yetiştirmeyi planlıyoruz. Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacaktır” dedi.