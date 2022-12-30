Ortaca Belediyesinin 2023 yılı için hazırladığı, içerisinde Ortaca için hazırlanan projelerin ve tamamlanan projelerin bulunduğu takvimin dağıtımı başladı.

Ortaca Belediyesinin 2023 yılı için hazırladığı, içerisinde Ortaca için hazırlanan projelerin ve tamamlanan projelerin bulunduğu takvimin dağıtımı başladı.

Ortaca Belediyesi tarafından Başkan Alim Uzundemir’in göreve geldiği ve Ortaca halkının hizmetine sunduğu ve bundan sonra gerçekleştirilecek projelerin yer aldığı takvim vatandaşlar tarafından beğenildi.

Ortaca Belediyesinden yapılan açıklamada, “Yeni yıl takvimimizin Ortaca esnaflarımıza ve halkımıza dağıtımı devam etmektedir. Takvim temin etmek isteyen vatandaşlarımız takvimi Belediyemizden, Ortaca Zabıta Amirliğinden, Dalyan Zabıta Noktasından ve Belediyemiz İşletmelerinden (Kültür Park, Dalyan Kafe Kefal, Dalyan Kaunos Çay Bahçesi, Dalyan Kordon Çay Bahçesi, Günlüklü Restoran) temin edebilirler denildi.