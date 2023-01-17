Ortaca Belediyesi yapılması planlanan yeni hizmet binası projesinin tamamlandığını duyurdu.

Ortaca Belediyesi yapılması planlanan yeni hizmet binası projesinin tamamlandığını duyurdu.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verdi. Sürdürülen yatırım ve hizmet çalışmalarıyla, önemli değişimlere imza attıklarını söyleyen Belediye Başkanı Alim Uzundemir, projesi tamamlanan yeni hizmet binasını ilçeye kazandırmak istediklerini aktardı.

Başkan Uzundemir açıklamasında, “5 bin metrekare kapalı alanda 4 katlı planlanan belediye yeni hizmet binasında tüm birimler yer alacak. Belediye binasının görsel projesi tamamlandı. Maliyetleri çıkıyor. Yaklaşık 80 milyon lira maliyeti var. Kredi başvurusu yapacağız ve bakanlıktan hibe talep edeceğiz. İnşallah 2023 içinde temeli atmayı amaçlıyoruz. Ayrıca 2023’de Dalyan Pazar Yeri bitecek. Pazar Yeri için 2 defa ihaleye çıktık ama projede revize oldu” diye konuştu.

Başkan Uzundemir, belediyenin kısıtlı bütçesi ile önemli işler başardıklarına inandığını söyledi. Yaptıkları yeni parklarda çocukların sağlığına da önem veren kaliteli oyun grupları kullandıklarını belirten Uzundemir, “Son 3 parkı işletmeli yaptık. Parkların atıl kalmaması için işletmeli yapmayı düşündük. Sarıgerme’de ve Dalyan’da yaptığımız işletmelerde vatandaşlarımızdan yoğun ilgi görüyor” dedi.

“8 okula halı saha”

Başkan Uzundemir; “8 okulun bahçesine halı saha yapacağız. Gündüz çocuklar oynasın. Akşamda okul halı sahayı kiraya versin ve okula ekonomik bir katkı yapsın düşüncesindeyiz. Halı sahaları yapacağız ve okullara işletmesini teslim edeceğiz. Ayrıca 4 adet tenis kortu çalışması bitmek üzere. Sarıgerme’de bin metrekarelik bir alana seyir terası yapmayı planlıyoruz” ifadelerini kullandı.

“YAamaç paraşütü balon”

Uzundemir, sözlerini şöyle sürdürdü; “Radar tepesinde yamaç paraşütü yapılabilmesi için bir çalışmamız var. Bölge turizmi için önemli bir iş olacağı düşüncesindeyiz. Burada izni aldıktan ve gerekli çevre düzenlemesini yaptıktan sonra özel sektöre işletmesini bırakacağız. Ayrıca Nevşehir’deki gibi balon sistemini getirmek için çalışma başlattık.”

“Dalyan kanalı iskelesi”

Dalyan Kanalı’nda yapılacak iskelenin ihalesinin yapıldığını ve üstlenici firmaya yer teslimi yapıldığını belirten Uzundemir, şunları söyledi; “375 metre uzunluğunda Sevgi Yolunun bitimindeki köprünün oradan başlayacak ve Deniz Kızı Restoranın orada bitecek şekilde ilk etap için çalışmalar kısa süre içinde başlayacak. Ahşap iskele olacak. İlk etabı sezona yetiştirmeye çalışacağız. Projenin tamamı 750 metre uzunluğunda.”