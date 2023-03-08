Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde "Bodrum’un İncileri" ile bir araya geldi

Bodrum Belediyesi Bodrumspor Kulübü Derneği, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde "Bodrum’un İncileri" ile bir araya geldi

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