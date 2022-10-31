MUĞLA (İHA) – Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı etkinlikleri ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken Muğla’da en anlamlı kutlama Ortaca’da gerçekleştirildi. Ortaca Belediyesi Başkanı Alim Uzundemir, göreve geldiği yaklaşık 3.5 yıllık süreçte 18 ayrı projede yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki hizmetlerin açılışını halkla birlikte yaptı. Açılış töreninde sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak ise seslendirdiği eserleri ile geceye renk kattı.

MUĞLA (İHA) – Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı etkinlikleri ülke genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanırken Muğla’da en anlamlı kutlama Ortaca’da gerçekleştirildi. Ortaca Belediyesi Başkanı Alim Uzundemir, göreve geldiği yaklaşık 3.5 yıllık süreçte 18 ayrı projede yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki hizmetlerin açılışını halkla birlikte yaptı. Açılış töreninde sahne alan ünlü sanatçı Ahmet Şafak ise seslendirdiği eserleri ile geceye renk kattı.

Ortaca Stadyumu’nda gerçekleştirilen açılış törenine protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Ortaca Belediyesi’nin sanat müziği korosunun konseri ile başlayan gecede Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, başta spor kompleksi halindeki yarı olimpik yüzme havuzu olmak üzere spor sahası, sosyal alanlar, alt ve üst yapı yatırımları olmak üzere göreve geldiği günden bu yana yaptığı hizmetleri aktardı. Tek gayesinin Ortaca ve halka en iyi hizmeti sunmak olduğunu belirten Başkan Alim Uzundemir, özellikle gençlerin önümüzdeki süreçte yapılan hizmetlerin kıymetini daha iyi anlayacağını belirtti.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 99. yılı dolayısıyla saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan açılış töreni ve etkinliklerin finalinde sahne alan Ünlü Sanatçı Ahmet Şafak birbirinden güzel eserleri ile davetlileri coşturdu. Herkesin ellerinde Türk Bayrakları ile sanatçıya eşlik ettiği program gecenin ilerleyen saatlerine kadar coşkuyla devam etti.

Gecede adeta halka geride kalan 3.5 yıllık görev süresinin hesabını da veren Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, konuşmasının sonunda vatandaşlardan büyük alkış aldı. Göreve başladığı gün makam odasının kapısından içeri girmeden “Allah’ım adaletten ayrıldığım gün ya canımı al yada makamı al” diye dua ettiğini dile getiren Başkan Uzundemir, adaletle hizmet etme gayreti içinde olduğunu kaydederek başta ekip arkadaşları ve belediye çalışanları olmak üzere hizmetlerin yerine getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ortaca Belediyesi’nin 18 ayrı projede yaklaşık 200 milyon TL tutarındaki hizmetlerin açılışı MHP Ankara Milletvekili ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Ortaca Kaymakamı Meral Uçar, MHP Muğla İl Başkanı Mehmet Korkmaz, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve Ortaca halkının katılımı ile gerçekleştirildi.