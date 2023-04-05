Ortaca Belediyesi Nisan ayı olağan Belediye Meclis toplantısı Belediye Başkanı Alim Uzundemir başkanlığında yapıldı.

Toplantıda denetim komisyonunun hazırladığı Denetim Komisyon Raporu hakkında Meclis üyeleri bilgilendirildi. Toplantıda Belediye Başkanlığının 2022 yılı faaliyet raporu görüşülürken, bir yıl süre ile encümen üyeliği yapacak 2 encümen üyesi, plan ve bütçe komisyonu üyeleri, imar komisyonu üyeleri seçimi yapıldı.

Ortaca Belediyesi Meclis toplantısında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğüne Ortaca Belediyesi Başkanlığına bedelsiz olarak tahsisi yapılacak taşın görüşülmesinin yanında Ortaca Terzialiler Mahallesi 2 Nolu Belediye İş hanındaki büroların 5 yılığına kiraya verilmesi konusu görüşüldü.

Ortaca Akıncı, Dalyan, Fevziye, Gökbel, Güzelyurt, Karadonlar, Mergenli, Okçular, Sarıgerme, Yeşilyurt, Arıkbaşı, Atatürk, Bahçelievler ve Çaylı Mahallesinde bulunan bazı sokakların isim değişikliği görüşüldü. Toplantının son maddesi olarak Sarıgerme Mahallesi Belediye günübirlik dinlenme tesisi alanında bulunan Sarı Su kanalında tekne bağlaması, görüntü kirliliği, iskeleye kayıtlı tekneler haricindeki teknelerin bağlanmaması ve tekne sahiplerinin çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunmaması için Belediye Zabıta Müdürlüğü’n yetki verilmesi karara bağlandı.