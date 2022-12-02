Ortaca Belediyesi tarafından temizlik işlerinde ve diğer birimlerde çalışan personele yönelik ‘Temel İş Sağlığı Güvenliği’ eğitimi verildi.

Ortaca Belediyesi tarafından temizlik işlerinde ve diğer birimlerde çalışan personele yönelik ‘Temel İş Sağlığı Güvenliği’ eğitimi verildi.

Ortaca Belediyesi bünyesinde çalışan personeller için ‘Temel İş Sağlığı Güvenliği’ eğitimi İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanları Fatma Nalan Çakır ile Çağdaş Yıldız tarafından verildi. Ortaca Belediyesi yetkilileri, Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ile çalışanlara genel iş güvenliği kurallarını ve kazalardan nasıl korunacaklarını öğretmek, alınacak tedbirler hakkında bilinçlendirmek, daha güvenli bir iş ortamında çalışmayı hedeflemek amacıyla hazırlanan bir temel eğitim olduğu açıklandı.