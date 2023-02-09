11 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

11 ili etkisi altına alan Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Deprem bölgesine ihtiyaç duyulan gıda, giyecek ve hjyen gibi maddeler gönderilirken, iş makinesi jeneratör gibi ihtiyaçların yanında cenaze nakil araçları da talep ediliyor.

Ortaca Belediyesi bünyesine bulunan cenaze nakil aracı ile birlikte 2 personel afet bölgesine gönderildi. Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Belediyemizin tüm gücümüzle mağdur vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Allah tüm milletimize güç kuvvet versin” dedi.