Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, kendisine sosyal medyadan mesaj gönderen Afrikalı genç futbolculara kayıtsız kalmayarak Gineli sporculara forma hediye etti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, kendisine sosyal medyadan mesaj gönderen Afrikalı genç futbolculara kayıtsız kalmayarak Gineli sporculara forma hediye etti.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir’in spor ve sporcuya destek olmayı sürdürüyor. Başkan Uzundemir, kendisine sosyal medya hesabından mesaj gönderen Afrikalı genç futbolcularla iletişime geçerek forma hediyesinde bulundu. Formaları şahsi olarak yaptıran Uzundemir’in bu jestine karşılık Afrikalı futbolcular da göğüs reklamı olarak Ortaca Belediyesi’nin koyulmasını isteyerek karşılık verdi. Afrikalı futbolcular ile sosyal medya aracılığı ile kurdukları iletişim ile aralarında sıcak bir bağ oluştuğunu ifade eden Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, "Afrikalı genç futbolcu kardeşlerim benim Ortaca Belediyespor altyapısıyla ilgili paylaşımımı görmüşler ve bana mesaj attılar. Hastalığım sonrası bana video mesaj gönderdiler. Bu çocuklarla aramızda sıcak bağ oluştu. Bunlara ne yapabilirimi düşünürken aklıma forma hediye etmek geldi. Onlara formanın üzerinde Türk ve Gine bayrağını koyacağımızı söyledim. Memnun kaldılar. Kendilerinin talebiyle göğüs reklamı olarak Ortaca Belediyesini koyduk" dedi.

Formaları şahsi olarak yaptırdığını söyleyen Uzundemir, Ortaca Belediyesi’nin sporla ilgili çalışmaları hakkında da bilgi verdi. Uzundemir, "Ortaca Belediyespor üzerinden bu sene altyapı çalışmaları konusunda önemli adımlar attık. Önümüzdeki süreçte futbolun gerçeği altyapıya daha ciddi eğileceğiz. Bal Ligini hedefleyen Ortaca Belediyesporumuzun iskeleti altyapıdan çıkaracağımız yavrularımızdan oluşacak inşallah. Altyapı ile ilgili ’transfer bugün, altyapı gelecektir’ sloganını futbol çalışmalarımızda anahtar olarak görüyoruz ve çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz" diye konuştu.