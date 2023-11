3-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen ‘Organ ve Doku Bağışı Haftası’ başladı. Hafta nedeniyle düzenlenecek etkinliklerde organ bağışının önemine dikkat çekilecek.

Organ ve doku bağışı haftasında organ bağışında bulunan Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, her yapılan organ ve doku bağışının yeni bir hayat olduğunu belirterek, “Hastalık her insanın bir kere de olsa hayatında geçirdiği bir olgu. Hastalandığımız zaman sağlığın kıymetini biliyoruz. Ancak bazı hastalıklar var ki maalesef tedavisi olmuyor. Bunlardan birisi de organ yetmezliği. Hayat sonra erdikten sonra toprak olacak bir organın başka bir bedene umut olması kadar güzel ve önemli bir şey yok. Bu amaçla organlarımı bağışlamış bulunmaktayım. Sağlıklı her vatandaşımızın da bu duyarlılıkla sağlıklarında organlarını bağışlayarak öldükten sonra yeni bir hayatın başlangıcı olabilirler” dedi.