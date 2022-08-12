Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunan tabiat harikası Aşı Koyu, görenleri mest ediyor. Pandemi sonrası tabiatla iç içe kalmak isteyenlerin akınına uğrayan Aşı Koyu’nu en doğal haliyle koruduklarını belirten Ortaca Belediye Başkanı Ali Uzundemir, herkesi Aşı Koyu’nu görmeye davet etti.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bulunan tabiat harikası Aşı Koyu, görenleri mest ediyor. Pandemi sonrası tabiatla iç içe kalmak isteyenlerin akınına uğrayan Aşı Koyu’nu en doğal haliyle koruduklarını belirten Ortaca Belediye Başkanı Ali Uzundemir, herkesi Aşı Koyu’nu görmeye davet etti.

Ortaca’nın ve Türkiye’nin en güzel koylarından birisi olan Aşı Koyu’nun görülüp gezilmesi gereken ender yerlerden biri olduğunu belirten Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Tüm dünyayı etkileyen pandemiden sonra Aşı Koyu ziyaretçi akınına uğradı. Bu yılki ziyaretçi sayısı da oldukça yoğun. Aşı Koyu Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunuyor. Buna rağmen ilgili müdürlükle koordineli bir biçimde orman varlığımızı da koruyarak bir takım çalışmalar yapma planındayız. Amacımız bu müthiş güzelliği herkesin görüp yaşaması” dedi.

Aşı Koyu’nun sadece yerli ve yabancı turistlerin değil fotoğraf sanatçılarının da ilgi odağı haline geldiğini belirten Başkan Uzundemir, bu güzelliği tanıtmak için de çalışma yapacaklarını söyledi.