Dünyanın en büyük beş turizm fuarından birisi olarak kabul edilen ve bu yıl 26’ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 8-11 Şubat tarihleri arasında kapılarını konuklarına açacak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından birisi olarak kabul edilen ve bu yıl 26’ncısı düzenlenen Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı EMITT 8-11 Şubat tarihleri arasında kapılarını konuklarına açacak.

Ortaca Belediyesi, Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’nda Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) ile birlikte 7’nci salon 7462 numaralı stantta yerini alacak ve Ortaca’nın turizm, tarım ve kültürünün tanıtımına geniş yer ayıracak.

Tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra, muhteşem doğasıyla, eşsiz korunaklı plajları ile yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği Ortaca, bu yıl 26’ncı kez yerli ve yabancı misafirlerine kapılarını açacak olan EMİTT Fuarında yeri hazır. 8-11 Şubat tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenecek fuarda Ortaca Belediyesi geniş bir katılımla yer alacak. Ortaca Belediyesi, turizm sektörünün dünyaya açılan en önemli kapısı olan fuarda Ortaca’ya özgü yöresel yiyecek ve içecekleri ve doğal zenginlikleri en iyi şekilde tanıtmak için son hazırlıklarını yapıyor.

Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, “Ortaca’mız Türkiye’nin yer yüzü cenneti. Dalyan’ı ile Caretta Caretta Deniz kaplumbağalarının en önemli üreme merkezi İztuzu plajı ile doğasıyla, güneşiyle, deniziyle, tarihiyle, kültürüyle ve ormanıyla değişilmez güzelliğe sahip bir coğrafyada yer alıyor. Yaz-kış turizm hareketliliğinin yaşandığı bölgemiz, turizmin yanında, Portakalı, Nar’ı, Mandalinası ile de önemli bir merkez. EMITT fuarında yurt içi ve yurt dışından büyük bir ilgi odağı olan Ortaca’mızın doğal güzelliklerini daha fazla tanıtmayı, yerli ve yabancı konukların gelmesiyle birlikte insan popülasyonunun en üst seviyeye ulaşmasını hedefliyoruz. Turizm sektörünün ilçemiz ekonomisine katkı süresini arttırmak istiyoruz ve bunun için her türlü çalışmayı yapıyoruz. Fuara katılacak tüm ziyaretçilerimizi standımıza bekliyoruz” dedi.