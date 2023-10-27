Bilecik’te orta refüjler kırmızı ve beyaza boyandı.

Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında orta refüjler kırmızı ve beyaz renge boyanırken, hız kesici kasislerde de boyama ve işaretleme çalışması yapıldı. Vatandaşların ulaşımda en iyi hizmetleri alması amacıyla yeni yerleşim alanlarına yeni yolları hizmete koyan Bilecik Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü çalışanları diğer yandan orta refüjlerde kötü görüntü oluşturan bordürleri kırmızı ve beyaz renklere boyayarak, güzelleştirdi.

Çalışmaları kapsamında birçok bölgede bulunan hız kesici kasisleri de boyayan ekipler, okul önlerinde yaya işareti ve benzeri işaretlemeler yanı sıra dolmuş duraklarındaki bekleme alanlarında çizgi çalışması yaptı.