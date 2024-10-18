İsrail’in saldırıları nedeniyle Orta Doğu’da yaşanan savaşlar, tekstil sektörünün en önemli illerinden olan Adana’yı etkiledi. Tekstil ihracatçıları, "Orta Doğu’ya şu anda ihracat yapamıyoruz" dedi.

Türkiye’nin en önemli pamuk üretim merkezlerinden Adana’da tekstil sektörü önemli bir yer tutuyor. Kentte faaliyet gösteren onlarca büyük fabrikanın yanında merkez Seyhan ilçesine bağlı Kocavezir Mahallesi’nde yüzlerce konfeksiyon atölyesinde 7 gün 24 saat üretim sürüyor.

Adana’da ihracatın yüzde 20’den fazlası tekstil sektöründen karşılanırken üreticiler, yaptıkları binlerce farklı ürünü ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

Savaş ihracatı etkiledi

Ancak İsrail’in Filistin’e saldırması sonucunda birçok sektör olduğu gibi tekstil sektörü de etkilendi. 1 yılı aşkın süredir Orta Doğu’da süren çatışmalar nedeniyle birçok firmanın ihracatı iptal edildi.

"Tekstil sektörü hak ettiği yere gelemiyor"

Konuyla ilgili tekstilci Ufuk Doyuran, İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Doyuran, “Yurt dışındaki savaşlar ülkemizde üretimi ve satışı etkiliyor. Türkiye’de üretilen her 100 üründen 50’si yurt dışına ihracata gidiyor. Şu anda yurt dışına savaşlardan dolayı ihracat olamadığından sıkıntılı durumda. Yıllardan bu yana tekstil sektörü hak ettiği yere gelemiyor. Bugün bir kahve parasına sweatshirt satıyoruz” ifadelerini kullandı.

"Ürünlerin yüzde 50’sini savaş nedeniyle satamıyoruz"

İhracatın tekstil sektörü için çok önemli olduğuna değinen Doyuran, “Ukrayna, İran, Filistin, Lübnan, İsrail’e tekstil ürünleri gönderiyoruz. Ancak şu anda savaş nedeniyle bu ülkelerden talep gelmiyor. Sektör zarara uğruyor. Ürettiğimiz ürünün yüzde 50’sini zaten savaş nedeniyle satamıyoruz. Kalan ürünleri de iç piyasada havaların sıcaklığı nedeniyle satamıyoruz. İnşallah güzel günlerin geleceğine umutluyuz” diye konuştu.