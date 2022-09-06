Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 1750-1752 yılları arasında inşa edilen, birçok depreme maruz kalmasına rağmen önemli sayılacak onarım geçirmeyen Orta Camii, yaklaşık 270 yıldır tarihe tanıklık ederek hizmet veriyor.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde 1750-1752 yılları arasında inşa edilen, birçok depreme maruz kalmasına rağmen önemli sayılacak onarım geçirmeyen Orta Camii, yaklaşık 270 yıldır tarihe tanıklık ederek hizmet veriyor.

Adapazarı ilçesinde 1750-1752 yılları arasında inşa edilen, birçok depreme maruz kalmasına rağmen önemli sayılacak onarım geçirmeyen Orta Camii, yaklaşık 270 yıldır tarihin izlerini taşıyor. Tarihi Uzun Çarşı’nın Pirinç Pazarı ve Aynalı Kavak Çarşısı arasında bulunan cami, hayırsever Devoğlu Hacı Mustafa Ağa tarafından yaptırıldı. İki katlı görünümüyle dikkat çeken tarihi caminin alt katında dükkanlar ve şadırvan bulunuyor. Yapıldığı günden bu yana sadeliğinin korunduğu tarihi caminin harim kısmında, müezzin mahfeli, mihrap ve ahşap olan tavan ile süslemeleri orijinalliğini koruyor. Bir buçuk yıldan beri camide müezzinlik yapan Berkay Kınalıbalaban, 1960 yılından beri Ramazan aylarında teravihlerin hatim ile kılındığını belirterek, camide görev yapmaktan dolayı onur ve guru duyduğunu belirtti.

“3 asra yaklaşan varlığıyla şehirde orijinalliğini koruyan en eski cami özelliğine sahiptir”

270 yıllık tarihi Orta Cami müezzini Berkay Kınalıbalaban, “Orta Camii 1750-1752 yılları arasında Devoğlu Hacı Mustafa Ağa tarafından yaptırıldı. Cami oldukça mütevazi ve sade bir yapıya sahip, aynı zamanda Adapazarı siluetinde önemli bir ere sahiptir. Sakarya deprem bölgesindedir ve yaklaşık 25 yılda bir büyük depremler yaşanır anacak bu depremlere rağmen camimiz dimdik ayakta olup önemli bir tadilat geçirmemiştir. Bunca depreme rağmen 3 asra yaklaşan varlığıyla şehirde orijinalliğini koruyan en eski cami özelliğine sahiptir. Minberi, kürsüsü, şadırvanı ve kubbesiyle Orta Cami, orijinalliğini korumaktadır. 2015 ve 2017 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından cami tadilata alınmış, yapılan çeşitli düzenlemeler ile cami orijinalliğine yakınlaştırılmıştır” dedi.

“1 hafta boyunca su ihtiyacını karşılayabiliyor”

Caminin özellikleri arasında bulunan şadırvan hakkında konuşan Kınalıbalaban, “Camimizin alt katında şadırvan bulunuyor. Sular kesilse dahi bölge esnafına hizmet edebilecek şekilde 1 hafta boyunca su ihtiyacını karşılayabiliyor. Hatta depremde de sular kesik olmasına rağmen buradan belediyenin yardımıyla depo doldurularak halkın su ihtiyacı karşılanmıştır. Ben bir buçuk yıldır burada müezzinlik yapıyorum, gerçekten çok güzel bir duygu hem onurlu hem de gururluyum tarihi bir camide görev yapmaktan. Buranın cemaatinin çoğunu bölgedeki esnaflar oluşturuyor. Bu esnaflar vakit namazlarına gelerek hem işlerini yapıyorlar hem de camide ibadetlerini eda etme fırsatı yakalıyorlar” diye konuştu.