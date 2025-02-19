Nevşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Hacıbektaş Abdallar ve Müzisyenler Kültür Dayanışma Derneği ile Kültür ve Sanat Topluluğu tarafından muhteşem bir müzik programı gerçekleştirildi.

Hacıbektaş Kaymakamı Abdülkadir Nar, Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Kaim, Nevşehir Belediye Başkan Yardımcısı Veli Kırşehirli, Nevşehir Gençlik Spor İl Müdürü Muhsin Özdemir, Nevşehir Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Erdoğan Korkutmaz, Hacıbektaş Abdallar ve Müzisyenler Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Şahin Kavlak ve çok sayıda müzikseverin katıldığı gecede Hacıbektaş ve Orta Anadolu türküleri seslendirildi.

Levent Özmen’in katkılarıyla ücretsiz olarak düzenlenen Müzik konserinde türkü severler Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi’nde bir araya geldi.

Semah ritüeli ve birbirinden güzel türkülerin seslendirildiği müzik konseri programa katılan müzikseverlerden tam not aldı.

Dernek Başkanı Şahin Kavlak açıklamasında "Nevşehir Belediye Başkanımız Rasim Arı’ya sanata verdiği destek ve katkıdan dolayı şükranlarımı arz ediyorum. Eserlerimizi icra etme imkanı sağladığı ve bizleri burada buluşturduğu için şahsım, derneğim ve bütün katılımcılar adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.