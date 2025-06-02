Orta Anadolu Dostluk Federasyonu final maçında Kocasinan Masterler ile Kayseri Genç Masterler karşılaştı. Kayseri Organize Sanayi Stadı’nda oynanan final maçını Arif Berk’in attığı 2 golle kazanan Kocasinan Masterler, 2024-2025 sezonu şampiyonu oldu.
Müsabaka sonrasında ödül töreni gerçekleştirildi. Turnuvanın üçüncüsü Erciyes Masterler’i 4-2 mağlup eden Organize Masterler oldu. Turnuva ikincisi Kayseri Genç Masterler olurken şampiyonluk kupasını Kocasinan Masterler aldı.
Stat: Organize Sanayi
Hakemler: Furkan Emre Arslan, Rasim Köse, Göktürk Seven
Kocasinan Masterler: Duran Karadeli, Erkan Kandöker, Ömer Aka, İlhan Mavitaş, Turan Güneş (Ali Çimen Dk. 36), Bahattin Mutlu, Ayhan Turan (Ali Hayret Dk. 45), Mesut Tunç (Sedat Bulut Dk. 72), Ali Şahin, Hasan Kavuklu, Arif Berk
Kayseri Genç Masterler: Ahmet Çavdar (Salih Öztürk Dk. 70), Sertan Topaktaş, Erhan Mert, Fatih Olgun, Recep Daşlı, İbrahim Baba, Burak Hasırcı, Kenan Uslu (Eşref Okçu Dk. 56), Mehmet Şahin (Yılmaz Karaca Dk. 56), Ömer Yıldız, Kadir Gözütok
Goller: Arif Berk (Dk.50, dk.67) (Kocasinan Masterler)
Sarı Kartlar: Ali Çimen (Kocasinan Masterler) Mehmet Şahin, Ömer Yıldız (Kayseri Genç Masterler)
Kırmızı Kart: Erhan Mert (Kayseri Genç Masterler)