Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin bir denizaltı ve bir fırkateynle katıldığı Dynamic Manta-2023 tatbikatının Orta Akdeniz’de İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin bir denizaltı ve bir fırkateynle katıldığı Dynamic Manta-2023 tatbikatının Orta Akdeniz’de İtalya’nın ev sahipliğinde gerçekleştiğini açıkladı.

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Milli Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Dynamic Manta-2023 tatbikatı, 27 Şubat-10 Mart 2023 tarihleri arasında Orta Akdeniz’de İtalya ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Tatbikata TCG Preveze denizaltımız ve NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevli TCG Barbaros fırkateynimiz ile katılıyoruz” ifadelerine yer verdi.