Samsun’da, “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” çerçevesinde destek alan ev hanımı Bahtışen Erdoğan, başarı hikayesiyle hemcinslerine örnek oluyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle çiftçiler üretimlerini artırırken bir yandan da yeni çiftçiler ile sektör gelişiyor. 19 Mayıs ilçesinde yaşayan ve ev hanımı olan Bahtışen Erdoğan, geçen yıl aldığı destekle tarım arazisinde sumak üretimine başladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğinde yürütülen “Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” çerçevesinde destek alan Bahtışen Erdoğan, kendi hikayesinin tüm kadınlara örnek olmasını istedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin girişimci kadınlara yönelik desteklerini duyması üzerine başvuruda bulunduğunu belirten Bahtışen Erdoğan, “Ben ev hanımıyım ancak hep aklımda bir şeyler üretmek fikri vardı. Büyükşehir Belediyesi’nin desteklerinin olduğunu öğrendim. Bu beni çok mutlu etti. Ardından gerekli müracaatlarda bulunup sumak fidanı desteği aldım. Belediyemizin bu desteği olmasaydı bir başlangıç yapamayabilirdim. Ev hanımı olarak maliyet kısmı beni zorlayabilirdi. Ama belediyemizden, başkanımızdan Allah razı olsun. Her şey beklediğimizden de iyi bir şekilde ilerliyor. Çalışmak ve üretmek isteyen tüm Samsunlu ev hanımlarına da güzel bir örnek olurum inşallah” dedi.

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nda görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Hicran Çıkış Kanca, Samsun İli Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılarak Geliştirilmesi Projesi’ kapsamında üreticilerin desteklenmeye devam edildiğini ifade ederek, “Bu alanda biz 14 üreticimize Kavak, Alaçam ve 19 Mayıs’ta 5 bin adet sumak fidanı desteği sağladık. Sumak, biyoçeşitliliğin güçlü olduğu bir tür. Boyacı sumağı dediğimiz sumak, Karadeniz Bölgesi’nde yetişiyor. Ana kaynakları ve üreticisi Samsun’dan olmak üzere sumak fidan yetiştiriciliğine burada destek sağladık. 40 dekar alanda 5 bin adet fidan desteği sağlayarak Karadeniz Bölgesi’nin ilk kapama sumak bahçelerini Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak biz kurdurmuş olduk” diye konuştu.

“Her zaman destek vermeye hazırız”

Kentte tarımsal üretimin artırılması için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “Kadın çiftçilerimize yönelik olarak yapılan desteklere özellikle hassasiyet gösteriyoruz. Tarımın gelişmesi ve üretimin artması için her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bu noktada kadın çiftçilerimizin sayısının artması bizleri mutlu ediyor. Kadınlarımız ürettikçe kentimizin tarımı daha da gelişecektir. Üretmek isteyen tüm kadınlarımıza her türlü desteği vermeye her zaman hazırız” şeklinde konuştu.