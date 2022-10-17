Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, zabıtanın yürüttüğü denetimler sonucunda tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmada örnek teşkil eden ’teşekkür belgesi’ verdi.

Samsun Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, zabıtanın yürüttüğü denetimler sonucunda tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmada örnek teşkil eden ’teşekkür belgesi’ verdi.

Terme Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelindeki fırınlarda gramaj, hijyen ve ruhsat denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Zabıtanın yaptığı denetimler sonucu tarifede belirlenen gramaj değerlerine gösterilen önem ve hijyen şartlarının uygunluğu ile tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmada gayretli çalışarak farkındalık oluşturan fırınlara Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından ’teşekkür belgesi’ verildi.

"Amacımız farkındalık oluşturmak"

Amaçlarının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade eden Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç, "Ekiplerimiz, fırınların sağlık şartlarına uygunluğu, ekmeklerin gramajı, hijyen kuralları, iş yeri ruhsatları konusunda eksiklikler bulunup bulunmadığını yaptığı rutin denetimlerle sürekli kontrol ediyor. Denetimlerde eksikleri olan fırınları uyararak, mevzuat çerçevesinde gerekli işlemleri uyguluyoruz. Terme Belediyesi olarak bir farkındalık oluşturmak istedik. İyiyi örnek göstermeyi amaçladık. Hijyen kurallarına ve tarifede belirlenen gramaj şartlarına riayet eden fırınlarımıza zabıta Müdürlüğümüz tarafından bir teşekkür belgesi hazırlayarak, hemşehrilerimize güvenilir gıda ulaştırmada gayretle çalışan fırın işletmelerimize takdim etmek istedik. Üretimlerinde hassasiyet gösteren tüm işletmecilerimize ve ustalarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

“Denetimler aralıksız sürecek”

Denetimlerin gıda güvenliği ve halk sağlığı açısından sürekli devam ettiğini vurgulayan Başkan Kılıç, "Tüketiciye güvenilir gıda ulaştırmada gayret gösteren işletmelerimize bu belgeleri vermeye devam edeceğiz. Tüketicilerimizi korurken, işini layıkıyla yapan işletmeleri ödüllendirmeyi sürdüreceğiz” diye konuştu.