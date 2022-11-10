At arabasının kırmızı ışıkta bekleme ve yeşil ışıkta yoluna devam etme anları vatandaşlar tarafından kamerayla kaydedildi.

Siverek Yenişehir Mahallesi’nde bir kişinin üzerinde bulunduğu at arabasının kırmızı ışıkta otomobiller arasında beklemesi dikkat çekti. Kırmızı ışıkta tıpkı otomobil gibi bekleyen at arabası, yeşil ışığın yanmasıyla beraber tekrar yoluna devam etti.

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