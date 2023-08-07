Girişimci kadınların el emeklerini sergilediği 150 standın bulunduğu, yarışmalar ve eğlenceli aktivitelerin gerçekleştirildiği “Ornaz Vadisi Yaz Şenliği” büyük bir ilgi ile başladı. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da şenliğin Ağustos ayı boyunca hafta sonları devam edeceğini söyledi.

Kültürel ve sosyal faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Merkezefendi Belediyesi tarafından hem girişimci kadınların el emeği ürünlerini sergilemesi hem de vatandaşların keyifli ve güzel vakit geçirmesi amacıyla düzenlenen “Ornaz Vadisi Yaz Şenliği” coşkuyla gerçekleştirildi. Şenlikte, girişimci kadınlar el emeği ürünlerini 150 stantta sergiledi. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği şenlikte konserler, yarışmalar ve çeşitli aktiviteler de yapıldı.

Girişimci kadınların her daim yanlarında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Göreve geldiğimiz günden itibaren kadın emeği ve iş gücüne büyük önem verdik. Bununla beraber kadınlarımızı iş gücü anlamında destekleyecek festivallerimizi gerçekleştirdik. Denizli’nin sıcak bir yaz gününde üreten ve emekçi kadınlarla bir araya geldik. Hem o yakıcı sıcaklardan kurtulup Ornaz Vadimize geldik hem de ekonomik krizin hat safhada olduğu bu zor günlerde biraz daha aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen kadınlarımızın bir kez daha yanında olduğumuzu hissettirmek istedik. Bütün Merkezefendili ve Denizlili hemşehrilerime katılımları için çok teşekkür ediyorum. Herkesi Ağustos ayı boyunca Cumartesi ve Pazar günleri Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’ne davet ediyorum. Şenliğimiz aynı enerji ve heyecanla hafta sonları devam edecek” ifadelerini kullandı.