DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde düzenlenecek Ornaz Vadisi Yaz Şenliği, yarın başlıyor. Tüm vatandaşların davetli olduğu etkinliğe Merkezefendi Belediyesi ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak.

Kültürel ve sanatsal faaliyetlerine devam eden Merkezefendi Belediyesi, çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. 5 Ağustos Cumartesi günü başlayıp 6 Ağustos Pazar günü de devam edecek olan ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’nde girişimci kadınların el emeklerini sergileyeceği 150 stant kurulacak. Şenlikte konserler, yarışmalar ve eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek. ‘Ornaz Vadisi Yaz Şenliği’ için, Merkezefendi Belediyesi ana hizmet binası önünden servis araçları ücretsiz ulaşım sağlayacak. Servisler, 19.00-22.00 arasında Merkezefendi Belediyesi önünden festival alanına, 20.00-23.00 arasında da festival alanından kalkış noktasına her saat başında hareket edecek.

5-6 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek şenlikte etkinlikler saat 19.00’da başlayıp 23.00’e kadar sürecek.