Kocaeli’de bulunan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya 60 araç kapasiteli yeni otopark yapılıyor.

Kocaeli, çevre iller ve yurt dışından birçok misafiri ağırlayan Doğal Yaşam Parkı Ormanya’ya gelen vatandaşların park sorunu yaşamaması için ilave bir otopark daha inşa ediliyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yeşil alanlarla birlikte 2 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan 60 araç kapasiteli otoparkın yağmursuyu hattı, parke ve bordür çalışmaları yapılıyor. Zemini bin 600 metrekare parke olacak otoparkta 750 metre de bordur yapılacak.