Türkiye’nin önemli kuş göç yollarından biri olan Kocaeli’de yorulan, yaralanan ya da göçe katılamayan leylekler için Ormanya’da yeni bir proje hazırlandı.

Her yıl gerçekleşen kuş göçünde önemli bir güzergah olan Kocaeli, binlerce leyleği ağırlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, göç esnasında yorulan, yaralanan ya da göçe katılamayan leyleklere Ormanya’da kurduğu Düşkün Leylekler Evi’nde bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunuyor.

Tedavisi tamamlanan ama tekrar göç edecek gücü ve yeteneği olmayan leylekler için başlatılan proje çerçevesinde engelli leyleklerin üreyebilmesi ile ilgili gerekli şartlar sağlanmış olacak. Düşkün Leylekler Evi çevresinde bulunan ağaç ve çatı üstlerine yerleştirilmek üzere 120 ve 150 cm çaplarında bulunan 12 yuva hazırlanıp, montaj işlemleri Ormanya ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

Biyolog, veteriner hekim ve bakıcıların gözetiminde devam edecek süreçte engelli leyleklerin üreme biyolojisi ve davranışları hakkında önemli bulguların elde edilmesi bekleniyor. Engelli ve kısa mesafe uçabilen leyleklerin yerleştirilen hangi yuvaları tercih edeceği, ederse yuva kurma süreçleri, konum, yükseklik ve çapa göre öncelikli yuva tercihlerinin gözlemlenmesi planlanıyor.