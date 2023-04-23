Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar ve aileleri için Ormanya’da hazırladığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri coşkuyla başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Ormanya’da çifte bayram kutluyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Ramazan Bayramı’na denk gelmesi sebebiyle Büyükşehir, bayrama yakışan bir program organize etti. Haftalardır çalışmaları devam eden program çerçevesinde Ormanya’da "Bi Dünya Eğlence" etkinliği sabah saatlerinden itibaren başladı. Bugün Ormanya’ya gelen aileler ve çocuklar, 10.00-19.00 saatleri arasında atölyelerden gösterilere, yaban hayatından heyecanlı parkurlara kadar eğlence ve maceraya doyacak.

Çocuklarıyla beraber Ormanya’ya gelen aileleri girişte bando, palyaçolar ve çeşitli ikramlar karşıladı. Giriş kapısından Orman Kütüphanesi’ne uzanan yol boyunca yüz boyama, maket yapımı, uçurtma, botanik, ebru, tohum ekimi, dinozor şapkası, el yapımı kağıt, çanta tasarımı, atığın serüveni, çim adam gibi onlarca atölye yer aldı.

Kahramanmaraş’ta yaşanan asrın felaketi depremlerin ardından Büyükşehir, Ormanya’da "Afet Farkındalığı ve Doğal Yaşam" alanı oluşturdu. Bu alanda gün boyu AFAD, AKUT, Kızılay afet konusunda bilgilendirme yapacak. İzci parkurunun yer alacağı alanda ayrıca doğada yaşam atölyesi, deri kolye atölyesi ve itfaiye parkuru yer alacak.

Etkinlik alanı Ormanya olunca doğal lezzetler de unutulmadı. Ormanya içinde kurulacak vitamin durağı, meyve şöleni, bembeyaz dişler, orman lezzetleri, ayı yemeği tatlı tarifler, sincabın meşeli mutfağı gibi atölyelerde doğadan elde edilen malzemelerle hazırlanabilecek pratik tarifler verilecek.

Ormanya’nın en çok ilgi gören alanlarından Orman Kütüphanesi de seçkin yazarları misafir ediyor. Yazarlar Ayşe Sevim, Yusuf Asal, Berfin Sıla Kepez, Yusuf Duru okurlarıyla buluşuyor. Orman Kütüphanesinde ayrıca çocuklara yönelik kukla gösterisi ve bilmece yarışmaları da düzenleniyor.

23 Nisan Çocuk Bayramı ve Ramazan Bayramı’nın en güzel şekilde yaşanabilmesi için Büyükşehir, Ormanya’ya iki ayrı sahne kurdu. Yol boyunca yer alan atölyelerin sonuna kurulan iç sahnede gün boyu zumba kids, kılavuz gençlik korosu, Pamuk Prenses, Pepe çocuk müzikali, Zeynep Akyıldız ile çocuk şarklıları, Marmelat kukla şov, bilim şov ve Gönül Yeprem ile çocuk şarkıları, Çöp Atlas tiyatro oyunu etkinlikleriyle çocuklar ve aileleri keyifli bir gün geçiriyor.

Ormanya’nın giriş kapısının dışında yer alan bölgede ise ana etkinlikler için büyük sahne kuruldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, protokol üyeleri ve vatandaşların katılımıyla etkinliklerin açılış töreninin gerçekleşeceği sahne saat 16.00’da ise ünlü sanatçı Kıraç ve 100. Yıl Çocuk Korosunu misafir edecek. Kıraç, aralarında Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen çocukların da bulunduğu 100. Yıl Çocuk Korosu ile sahne alacak. Çocuklarla 8 şarkı seslendirecek olan Kıraç, 23 Nisan neşesine neşe katacak.