Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alandan aldığı kızılçam ağacının parçalarını aracı ile izin belgesi olmadan taşıyan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde ormanlık alandan aldığı kızılçam ağacının parçalarını aracı ile izin belgesi olmadan taşıyan şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Emirdoğan Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında park halinde duran ve içerisinde bir kişinin olduğu araçta kontrol yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde kesme ve taşıma izin belgesi olmayan kesilmiş orman envali (kızılçam) olduğu tespit edildi. Orman Muhafaza Amirliği’ne bilgi verilerek S.K. isimli şahıs, araç ve orman envali gelen ekibe teslim edildi.