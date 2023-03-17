Kütahyalı hayvan sever Zafer Yaşamış, merkez Söğüt köyü ormanlık alanda bitkin ve üşümüş halde bulduğu tilkiyi sıcak su torbası ve ısıtma pedleriyle tekrar hayata döndürerek yetkililere teslim etti.

Kütahya’da seramik fabrikasında işçi olarak çalışan amatör fotoğrafçı Zafer Yaşamış,” Boş zamanlarımda özel bir klinikte gönüllü olarak sokak hayvanlarını besleme ve tedavilerini yaptırıyorum. Gündüz saatlerinde aracımla seyir halindeyken merkeze bağlı Söğüt köyü Organize Sanayi Bölgesinden 8 kilometre uzaklıkta bulunan ormanlık alanda yol kenarında bitkin ve üşümüş halde bir tilki buldum. Tilkiyi aracıma alıp arabamın kaloriferi iyice açarak ısıtmaya çalıştım. Daha sonra evime götürüp sıcak su torbası ve ısıtma pedleriyle ısıttım. Ayrıca akşam saat 21.00’den gece 03.00’e kadar iki elektrikli battaniye ile sarılı halde kaldı. Bu süre zarfında kendine gelen tilkiyi Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Kütahya Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettim” diye konuştu.