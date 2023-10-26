Hatay’ın Hassa ilçesinde meydana gelen yangın, ekiplerin eşgüdümlü müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yangın, Hassa İlçesi Küreci Mahallesinde meydana geldi. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Orman Genel Müdürlüğü ekiplerinin ve Hassa İtfaiye İstasyonu ekiplerinin eşgüdümlü müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması da gerçekleştirildi.