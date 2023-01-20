Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belde Belediyesi’nin Kent Meydanı Projesi start aldı.

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belde Belediyesi’nin Kent Meydanı Projesi start aldı.

Ormanlı Belediyesi yapılan dere ıslah çalışmalarının ardından ortaya çıkan alanda Kent Meydanı projesini hayata geçiriyor.

Ormanlı halkının nefes alabileceği bir alan oluşturduklarını söyleyen Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Kent Meydanı Projesinin adım adım ilerlediğini belirtti. Başol konuşmasında, "Ormanlı’mız her geçen gün güzelleşiyor. Beldemizin kanayan yarası dere ıslah projemizi çok şükür tamamladık. Proje esnasında ortaya güzel bir alan çıktı. Bu alanı halkımızın rahat nefes alabileceği, beldemizin de en büyük eksiği olan Kent Meydanı projemizi buraya tasarladık. Projemizin içerisinde kafeterya, çocuk parkları, fitnes aletleri, yürüyüş ve gezinti alanları olacak. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Beldemiz büyüyor, güzelleşiyor. Kent Meydanı Projemiz Ormanlılı hemşehrilerime hayırlı uğurlu olsun. Başta Karayolları Bölge Müdürümüz Yüksel Oğuzhan, DSİ Bölge Müdürümüz Yasin Devrim ve Orman İşletme Müdürümüz Ayhan Yalçın ve emeği geçen herkese teşekkür ederim. Bizler ilk günkü heyecan ve şevkle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. " dedi.