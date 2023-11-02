Balıkesir Orman Müdürlüğü ormanların “Geleceğe Nefes” olmasını sağlamak amacıyla yeni fidan dikimine başladı.

1-3 Kasım tarihleri arasında Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü tüm işletme şeflerine yönelik yapılması planlanan ve tabi tensil, suni tensil, tohum tespiti, fidan sayımı, yetişme ortamı etüdü, toprak işleme, fidan dikimi, meşcere bakımı, gençlik bakımı ve sıklık bakımı konularının işlendiği silvikültür uygulamaları eğitimi Edremit’te başladı.

Silvikültür Dairesi Başkanı Kahraman Temur başkanlığında Balıkesir Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Bölge Müdür Yardımcısı Halil Karademir, Silvikültür Dairesi Başkanlığı Şube Müdürleri Orhan Yazıcı, İsmail Cengiz Metin, İsmail Hakkı Barı, Serdar Özkan, Bölge Müdürlüğü Silvikültür Şube Müdürü Sezgin İşbakan, Orman İdaresi ve Planlama Şube Müdürü Uğur Çelik ile Edremit, İvrindi, Balıkesir, Bigadiç ve Sındırgı Orman İşletme Müdürleri ile tüm İşletme Şefleri eğitime katıldı.

Açılış konuşması yapan Daire Başkanı Kahraman Temur ve Bölge Müdürü Kemal Kayıran, köklü bir ormancılık uygulama geleneği olan Orman Genel Müdürlüğüne emanet olan ormanların, “Geleceğe Nefes” olmaya devam etmesi ve sürdürülebilirliği için Silvikültürel uygulama tekniklerinin İşletme Şeflerince iyi kavranması gerektiği hususunu dile getirerek eğitimin ormancılığa ve katılımcılara hayırlı olması temennisinde bulundular.