Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı koruma ekipleri 2022 yılının ilk 7 ayında 90 adet suç tutanağı tanzim etti.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı koruma ekipleri 2022 yılının ilk 7 ayında 90 adet suç tutanağı tanzim etti.

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Zonguldak Orman İşletme Müdürlüğünde faaliyet gösteren koruma ekibi, bölgenin yer altı kaynağı olan taşkömürünün yasa dışı bir şekilde üretimini yapmak amaçlı ormanlık alanların tahrip karşı başarılı bir mücadele sürdürüyor. Dört kişilik bir ekip olarak faaliyet gösteriyor. Hassas koruma ekibi gösterdikleri bu mücadelede İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu ile hareket ediyor. Kurulduğu 2016 yılından bu yana 698 adet suç tutanağı ve kaçak maden ocağına işlem yapan ekip 7/24 esaslı olarak çalışırken 2022 yılının ilk yedi ayında 90 adet suç tutanağı tanzim etti.