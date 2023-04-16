Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, ormanlarda görülen çam kese böceğine karşı mücadele başlattı. Laboratuvarlarda üretilen predatör olarak da adlandırılan Calosoma sycophanta ile çam kese böceğine savaş açıldı. Predatör böcek, çam kese böceğinin tırtıl ve pupa gibi kısımlarını yiyerek yok olmasını sağlıyor.

Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, ormanlarda değişik çam türlerinde beyaz keseler halinde kendini göstermeye başlayan çam kese böceği (Thaumetopoeo pityocampa Schiff) ile doğaya en zararsız tür olan biyolojik mücadele başlattı. Ormanlarda çok sık görülen çam kese böceği direk olarak ağaçları zarar vermemekle birlikte, büyüme kayıplarına, görsel kirliliğe ve yakın temasta olan insanlarda kaşıntı şeklinde sağlık problemlerine sebep oluyor.

"4-7 gün arasında larva çıkıyor"

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki çam ağaçlarında gerçekleştirilen çalışmayı yerinde takip eden Manavgat Orman İşletme Şefi Aydın Yıldırım “Çam kese böceği ile mücadele çerçevesinde biyolojik mücadele yöntemlerinden ve gerek doğa gerekse ağaçlar için en zararsızlarından birisi olan Calosoma Sycophanta üretimi yapıyoruz. Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü bünyesindeki laboratuvarımızda sağlıklı bir üretim için gerekli olan 23 derece sıcaklık ve yüzde 60 nem oranı ile yıllık 8 bin adet Calosoma Sycophanta üretiyoruz. Calosoma Sycophanta erginleri şubat ayı sonunda düşük rakımlı Kızılçam ormanlarından toplanıyor. Doğadan toplanıp laboratuvara getirilen Calosoma Sycophanta erginleri steril edilmiş toprak bulunan üretim kutularına 1 erkek 1 dişi gelecek şekilde konuluyor. Günlük olarak toplanan yumurtalardan 4-7 gün arasında larva çıkıyor. Larvalar 10-14 gün boyunca çam kese böceği tırtılları ile beslendikten sonra araziye salım işlemi yapılıyor" dedi.

"Hektara 20-40 adet predatör böcek bırakılıyor"

Yıldırım, araziye salma işlemi ağaçtaki kese yoğunluğu dikkate alınarak her ağaca 2-3 adet larva gelecek şeklinde yapıldığını ve 1 hektara ortalama 20 ila 40 adet bırakıldığını kaydetti. Calosoma Sycophanta’nın çam kese böceğinin larva ve pupalarını yiyerek beslendiğini dile getiren Yıldırım, " 1 yılda 1000 adet çam kese böceğini tüketiyor. Yaşam süresi 4-6 yıl olup hayatı boyunca ortalama 5 bin adet çam kese böceğini imha ediyor" dedi.

"6 yıl yaşıyorlar"

Yırtıcı predatör olarakta adlandırılan Calosoma Sycophanta’nın uzun ömürlü ergininin 6 yıl yaşadığına dikkat çeken Aydın Yıldırım “Yırtıcı ve hareketli oluşunun yanı sıra larvalarının ve erginlerinin çamkese böceği tırtıllarını yemesi bakımından da son derece yararlı bir böcek. Erginleri mart ayı içerisinde topraktan çıkarak ağaçlara tırmanıyor ve keselerin içerisinde ya da dışarıda bulunan tırtılları yiyorlar. Mart ayı sonu veya nisan ayında pupalaşmak üzere toprağa inen çamkese böceği tırtıllarını takip ederek onların topluca krazitleştikleri yerlere yumurtalarını bırakıyorlar. Calosoma Sycophanta hem larvaları hem de yeni oluşmuş pupaları yedikleri görülüyor" ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, yapılan mücadele sayesinde Şubat ayında kurumuş gibi görünen ağaçların haziran ayında tekrar eski görüntüsüne kavuştuğunun gözlemlendiğini bildirdi.