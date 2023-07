DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği orman yangınları ile mücadele dahilinde uygulanacak tedbirlere ilişkin genelge yayınladı. Genelgeye göre 15 Eylül 2023 tarihine kadar belirlenen lanlar hariç ormanlara giriş yasaklandı.

Yayınlanan genelgeye göre “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler çerçevesinde; ülke genelinde mevsimsel sıcaklık değerlerinin artması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ile orman alanları ve çevresinde artan insan hareketliliğine bağlı olarak orman yangını riskinin yükselebileceği değerlendirildiğinden, ilimiz sorumluluk alanlarında çıkabilecek orman yangınlarının önlenebilmesi amacıyla kararlar alındı.

Buna göre, Düzce sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlara, yetkililer ve orman idaresi tarafından yasal veya zorunlu sebeplerle izin verileceklerin dışındaki girişler 7 Temmuz 2023 tarihinden 15 Eylül 2023 tarihine kadar yasaklanmıştır. Düzce’de ki; Orman Parkları içerisinde, belirlenmiş piknik alanlarında, saat 10:00 – 20:00 arasında ocak, barbekü, mangal ve piknik tüpü ile (semaver hariç) ateşli piknik yapılabilir. Milli Parklar ve Tabiat Parkları içerisinde belirlenmiş piknik alanlarında saat 10:00 – 20:00 arasında yalnızca piknik tüpü ile ateşli piknik yapılabilir. Orman Parkları, Milli Parklar ve Tabiat Parklarında ilgili idarenin belirlediği şekilde ateşsiz piknik faaliyetleri yapılabilir. Belirtilen yerler dışındaki ormanlarda piknik ateşi, çoban ateşi, avcı ateşi gibi her türlü ateşin yakılması; mangal, semaver, piknik tüpü, barbekü vb. kullanarak ateşli veya ateşsiz piknik yapılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan tüm köy ve mahallelerimizde; anız, bağ bahçe, fındıklık ve tarla temizliği amacıyla dahi olsa her türlü bahçe atığı, bitki örtüsü gibi yakılması ile çoban ve avcı ateşi yakılması yasaktır. Kamping işletmeleri haricinde orman içerisinde ve bitişiğinde kamp yapılması, çadır kurulması yasaktır. Ormanlık alanlara yakın olan yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaktır. Bu kararlara uymayanlar hakkında idari yaptırım uygulanacaktır” denildi.