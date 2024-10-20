Tarım ve Orman Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, gençlerin ormanların korunmasına yönelik farkındalık oluşturmak, çevreye duyarlılığını artırmak, sürdürülebilir çevre bilincini güçlendirmek 81 ilde eş zamanlı orman temizliği gerçekleştirdi. Bursa’da Uludağ’ın eteklerinde gerçekleştirilen temizlikte, torba torba çöp çıktı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı başlatılan ’Ormanlar için el ele’ etkinliği geniş katılımla gerçekleşti. Bursa Orman Bölge Müdürü Esat Şimşek, Gençlik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Tuncay Ulusan, Bursa Orman İşletme Müdürü Nejdet Atay, üniversite öğrenci toplulukları, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, özel sektör temsilcileri ve diğer kamu kurumları da Cumalıkız’taki temizliğe destek verdi. Torba torba toplanan çöpler, daha sonra kamyonlarla taşındı.

Orman ekosisteminin korunması, yangın riskinin azaltılması, orman sağlığı ve biyolojik döngünün korunmasına büyük katkı sağlamayı amaçlayan etkinliklere devam edileceği açıklandı.