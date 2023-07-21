Kırklareli jandarması orman yangınlarına karşı denetimlerini sürdürüyor.

Orman yangınlarına karşı jandarma Orman İşletme Şefliği personeli çeşitli denetimler ve uygulamalar yapmaya devam ediyor.

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı, Pınarhisar İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Akören, Evciler ve Yenice köylerinde bulunan ormanlık alanlar meydana gelebilecek muhtemel orman yangınlarının önlenmesi maksadıyla Pınarhisar Orman İşletme Şefliği personeli ile birlikte müşterek olarak denetimler gerçekleştiriyor.