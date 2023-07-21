Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) araştırmacılarından Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin’in danışmanlığını yaptığı ‘Ormanın Sırrı: Karakulak’ belgeseli Almanya’da düzenlenecek olan Green Screen (Yeşil ekran) Uluslararası Yaban Hayatı Filmleri Festivali’nde ‘Resmi seçimler’ arasına girdi. Festival, 6-10 Eylül 2023 tarihleri arasında Almanya’da gerçekleşecek.

Türkiye’nin en az bilinen yabani kedi türlerinden birini konu alan ‘Ormanın Sırrı: Karakulak’ belgeselinin çekimleri, MSKÜ Fethiye Ali Sıtkı Mefharet Koçman Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Yasin İlemin’in danışmanlığında ve Ece Soydam’ın yönetmenliğinde gerçekleştirildi.

MSKÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğünün destek verdiği belgeselin çekimleri için 2 yıl boyunca, 140 gün arazide beklendi. Birçok farklı bölgede kurulan 30 adet harekete duyarlı kamera sistemi sayesinde, 200’e yakın karakulak görüntüsü elde edildi. Çekimlerde aynı zamanda Türkiye’de Karakulak davranışlarına ait ilk kez elde edilen veriler ve görüntüler de yer alıyor.

Yoğun bir emeğin sonucu olarak ortaya muhteşem bir yapım çıktığını söyleyen Yasin İlemin, “Karakulak ve yaşadığı coğrafya ile ilgili yaklaşık 15 yıllık akademik tecrübemi bu esere aktarmak benim için bir onurdur. Bu süreçte başta değerli yönetmen Ece Soydam ve kameraman Erol Yazıcı olmak üzere muhteşem insanlar tanıdım. Gece, gündüz, yağmur, balçık, soğuk ve kavurucu sıcaklarda verilen emeğin değeri ölçülemez” dedi.

Başarılı yönetmen Ece Soydam ise ödüllü belgesel hakkında “Pek çok kez tekrar tekrar yayınlanan belgeselimiz, uluslararası festivallerde de yer bulmaya başladı. İlk güzel haber Almanya’da düzenlenen Greenscreen Uluslararası Yaban Hayatı Filmleri Festivali’nden geldi. Festivalin ‘Resmi Seçim’ listesine girmeye hak kazanan belgeselimizin, Eylül ayında festival izleyicisiyle buluşacak olması bizleri çok mutlu etti” dedi.

Ormanın Karizmatik Kedisi: Karakulak

Anadolu yaban hayatının en az bilinen türlerinden biri olan karakulak, tehdit altındaki yaşam alanlarında var olma savaşı veriyor. “Ormanın Sırrı: Karakulak” belgeseli, bu gizemli yabani kedinin ve onu koruma çabalarının öyküsünü anlatıyor.

Karakulak, Asya ve Afrika’da yaşayan bir kedi türü. Çöl vaşağı ya da step vaşağı olarak da biliniyor. İnsan baskısı ve daralan yaşam alanları nedeniyle, Türkiye’de nesli tehlike altında olan türler arasında. Anadolu yaban hayatının gizli kalmış yüzlerinden biri olan karakulak, Türkiye’nin yalnızca güneybatısında görülüyor. Burdur’da ve turistlerle dolup taşan Antalya ile Muğla illerinde, karakulakların saklı kalmış yaşam alanları var. Karakulak, insandan uzak duran ve görülmesi çok zor bir tür.